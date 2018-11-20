Украина КАРТА На Донбассе растет чисто обстрелов из запрещенного оружия, ранены трое солдат

2018-11-20 11:45 174

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Девять раз применялось вооружение, запрещенное Минскими протоколами.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, три украинских защитника получили ранения.

Так, прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов 120-го калибра были обстреляня позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного велся огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Вильный применялись минометы обоих калибров.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены и еще шестеро ранены.