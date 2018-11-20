Украина КАРТА На Донбассе растет чисто обстрелов из запрещенного оружия, ранены трое солдат

2018-11-20 11:45 174

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса  21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Девять раз применялось вооружение, запрещенное Минскими протоколами. 

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, три украинских защитника получили ранения.

Так, прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов 120-го калибра были обстреляня позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного велся огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Вильный применялись минометы обоих калибров.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены и еще шестеро ранены.

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-11-19 10:12 345

США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН

2018-11-17 10:30 603

ЕС настаивает на обмене всеми заложниками на Донбассе до конца 2018 года

2018-11-16 16:29 588

КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенные вооружения, ранены двое солдат ВСУ

2018-11-16 11:13 594

Еще новости в разделе "Украина"

Водоканалы захотели больше денег - угрожают лишить население питьевой воды

2018-11-20 13:42 156

Шторм выбросил на одесский берег баржу с контрабандой сигарет из оккупированного Крыма

2018-11-20 12:46 189

Холодная осень: запасы газа в хранилищах Украины резко снизились

2018-11-20 12:13 240

Возможности и преимущества компьютерной томографии

2018-11-20 12:09 189
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Водоканалы захотели больше денег - угрожают лишить население питьевой воды 2018-11-20 13:42 156
Шторм выбросил на одесский берег баржу с контрабандой сигарет из оккупированного Крыма 2018-11-20 12:46 189
Холодная осень: запасы газа в хранилищах Украины резко снизились 2018-11-20 12:13 240
Возможности и преимущества компьютерной томографии 2018-11-20 12:09 189

Лента

15:45 МИД Украины обвинил Венгрию в синхронных с Москвой манипуляциях
15:16 После иска в суд администрация Трампа немедленно вернула пропуск журналисту CNN
14:43 Бензиновые протесты во Франции: волнения затухают, но есть жертвы и пострадавшие
фото 14:15 Найдена картина Пикассо, украденная в 2012 году и считавшаяся уничтоженной
13:42 Водоканалы захотели больше денег - угрожают лишить население питьевой воды
13:14 Киев договаривается с США о покупке новой партии комплексов Javelin
12:46 Шторм выбросил на одесский берег баржу с контрабандой сигарет из оккупированного Крыма
12:13 Холодная осень: запасы газа в хранилищах Украины резко снизились
12:09 Возможности и преимущества компьютерной томографии
12:05 Новинский: За сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей Юрий Бойко и Сергей Левочкин исключены из фракции «Оппозиционного Блока»