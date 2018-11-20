Украина Шторм выбросил на одесский берег баржу с контрабандой сигарет из оккупированного Крыма

2018-11-20 12:46 189

Шторм, разыгравшийся на Черном море, сорвал планы контрабандистов тайно переправить в Болгарию огромную партию табачных изделий.

Как сообщает "Думская", неподалеку от Одессы волны и ураганный ветер повредили буксир "Параллель". Из-за трещины в корпусе моторный отсек начала заливать вода, поэтому экипаж подал сигнал бедствия. Судно находилось всего в 9 милях от берега в районе Тендеровской косы, поэтому четырех моряков в считанные минуты подобрал проходивший мимо танкер "Аркадия".

Позднее они пересели на катер морской охраны Госпогранслужбы Украины, который прибыл на сигнал SOS. Пограничникам спасенные моряки рассказали, что держали курс на Скадовск.

Источники СМИ в правоохранительных органах заявляют, что экипаж утонувшей "Параллели" утаил от пограничников правду. Судно, приписанное к Измаилу, вышло из Херсона и взяло курс на запад. Потом команда по непонятным причинам отключила транспондер. Как оказалось, буксир тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

Когда шторм усилился и судно получило пробоину, моряки отцепили баржу и подали сигнал бедствия.

Вечером баржу прибило к берегу в районе Черноморки, она села брюхом на песок возле причала №121. Как оказалось, в ее трюме находится 10 тысяч коробок, в каждой по 500 пачек сигарет, то есть всего 5 млн пачек сигарет. По слухам, это партия табачных изделий из оккупированного Крыма. Сейчас контрабандный груз взяли под охрану пограничники.