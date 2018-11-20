Украина ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного Луганска "Грады", "Лягушки" и новое вооружение

2018-11-20 20:30 273

 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что вблизи оккупированных районов Луганской области было замечено тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), а также 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д -30 "Лягушка", 122 мм) у Белого западнее Луганска.

В отчете отмечается, что сотрудниками ОБСЕ было также обнаружено отсутствие на постоянных местах хранения тяжелого вооружения за пределами линий отвода.

В частности, что там не хватает 13 единиц РСЗО (БМ-21), 17 буксируемых гаубиц (шестнадцати Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 14 самоходных - 2С1, 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72).

Кроме того сообщается, что наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

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