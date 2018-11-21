Украина Глава Wizz Air встретился с Порошенко - открывает дочернюю компанию в Украине

2018-11-23 13:15 261

Крупная венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность возобновления деятельности своего дочернего предприятия в Украине.

В частности, это обсуждалось в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади.

"Мы хотим усилит свое присутствие и сделать больше для Украины. Полностью с вами согласен и считаю, что инвестиционный климат в стране изменился к лучшему... Безвизовый режим и отсутствие ограничений в путешествиях вместе с экономическим ростом будет главным драйвером роста нашего бизнеса в Украине. Считаю, что сейчас как раз правильное время для нас разработать более амбициозные планы для работы в Украине", - отметил Варади.

При этом он отметил, что Wizz Air восстановив деятельность своего дочернего предприятия "Визз Эйр Украина" сможет добавить услуги более высокого качества при низких ценах.

Предположительно, это будет сделано уже в 2019 году.

Напомним, венгерский авиаперевозчик, как и Ryanair, считается одной из бюджетных авиакомпаний Европы, хотя и не самой крупной. Осуществляет рейсы по 450 маршрутам из 26 аэропортов мира. В Украине работает с 2008 года. На данный момент самолеты авиакомпании летают из Киева (23 направления), Львова (6 направлений) и Харькова (3 направления) во многие страны Европы. И эти рейсы очень популярны.

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