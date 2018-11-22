Под предлогом заботы об экологии сотрудников НБУ пересадили на электромобили

Работники Нацбанка Украины пересаживаются на дорогие электромобили. Разумеется, под благовидным предлогом заботы об окружающей среде и уменьшении загрязнения воздуха.
Как сообщила пресс-служба НБУ в Facebook, современный глобальный рынок авто направляется к переходу из автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на электромобили и гибриды.
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По разным экспертным оценкам, Украина входит в первую десятку стран по активным развитием рынка электрокаров. Согласно недавно представленной Министерством инфраструктуры стратегии «Drive Ukraine 2030» доля продаж электрокаров в Украине до 2030 года должна вырасти до 50% рынка.
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За последние четыре года Нацбанк существенно сократил количество авто с бензиновыми и дизельными двигателями.
Большинству рядовых граждан Украины, увы, электромобили не по карману. Цена их в среднем составляет 25 - 30 тыс долларов. Потому, машин на электрической тяге сегодня в стране всего 0,25 процента.
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