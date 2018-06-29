Экономика Стало точно известно, когда начнется резкое падение цен на электромобили

2018-06-29 18:31 264

Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает Bloomberg, значительное снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

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Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

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Сегодня мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

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