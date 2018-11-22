Украина Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины на срок до 30 суток

2018-11-22 15:45 108

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью, сроком до 30 суток. 

"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без расходования времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - сообщил в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее правительство Таиланда временно отменило консульский сбор за оформление тайской туристической визы для украинцев с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

В 2018 году украинский паспорт занял 24 место по спектру возможностей, которые предоставляются владельцу. По данным рейтинга, украинский паспорт предоставляет безвизовый доступ в 90 стран. В 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для посещения 67-ми стран необходимо оформлять визу заранее.

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