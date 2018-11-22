Украина В Украине ввели уголовную ответственность и штраф в 51 тысячу за вождение в нетрезвом виде

2018-11-22 13:42 234

Украинские нардепы приняли волевое решение значительно ужесточить меры наказания для любителей выпить и сесть за руль. За езду в состоянии алкогольного опьянения теперь установлен штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет; а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет. Напомним, в Украине допустимая доза алкоголя в крови составляет 0, 2 промилле.

Сегодня Верховная Рада  одобрила закон об отнесении вождения в состоянии алкогольного опьянения к категории уголовных проступков.

Документом также вводится понятие уголовного проступка – действия или бездействия, за которое предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы.

Так, за вождение в нетрезвом состоянии устанавливается наказание в виде штрафа 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет; а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

К уголовным проступкам также предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

По словам заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, это позволит разгрузить следователей полиции и позволит им сосредоточиться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

"Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца", - написал он на своей странице в Facebook.

До принятия этого закона лишь следователи осуществляли предварительное расследование по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях.

Напомним, в 2013 году парламент повысил штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии до 5 950 гривен или лишение права управления авто на срок от одного до двух лет.

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