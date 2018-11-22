Украина В Кабмине рассказали, когда и кому повысят пенсии

2018-11-22 16:40 111

 

Минимальная пенсия будет повышена уже в этом году. А в начале следующего года пересчитают пенсии военным пенсионерам.

Минимальная пенсия с 1 декабря 2018 года возрастет до 1497 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает в четверг, 22 ноября, пресс-служба правительства.

"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен", - заявил Розенко.

Соответствующий перерасчет, по словам вице-премьера, будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также Розенко добавил, что с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.

"Уже второй год подряд будут пересчитаны пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Розенко, 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

По его словам, выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить ежегодно.

Ранее Розенко заявлял, что индексация пенсий будет проходить в автоматическом режиме начиная с 2019 года.

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