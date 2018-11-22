Украина На украинских АЗС падают цены на автогаз

2018-11-22 21:30 273

Практически на всех крупных АЗС Украины начали снижаться цены на сжиженный газ. Об этом сообщает enkorr.

Группа Приват опустила цены на 5–6 коп./л до 16,00 грн/л. Shell и Amic опустили цены на 18–20 коп./л. В сети Glusco сжиженный газ подешевел сразу на 50 коп./л до 15,99 грн/л., на станциях Автотранса - на 40 коп./л до 15,58 грн/л., в сети Sun Oil - на 20 коп./л до 15,91 грн/л. Автогаз дешевеет и в крупных региональных сетях. Харьковская сеть Rodnik снизила цены на 10 коп./л, также на 10 коп./л подешевел газ в одесской сети Катрал.

В оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4000 грн/т. Аналитики прогнозируют снижение цены с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.