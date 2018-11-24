Украина Синоптики прогнозируют морозы до -11 градусов

2018-11-24 09:37 84

 

В субботу, 24 ноября, ожидается холодная, облачная погода, преимущественно без осадков.

Минимальный уровень тепла ожидается в восточных регионах. В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях возможен снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западной Украине сохранится относительно теплая погода. Теплее всего 24 ноября будет на Закарпатье: до +7 днем и до +1 ночью. Облачно, осадков не ожидается. Во Львовской, Терпнопольской и Ивано-Франковской областях днем от 0 до +2, ночью – от -4 до -6 градусов. Пасмурно, ожидаются осадки в виде снега. В Луцкой, Ровенской и Житомирской областях солнечно, без осадков. Температура днем до +2, ночью – до -5…-6 градусов.

В Центральной Украине в субботу стоит ожидать преимущественно солнечной погоды с небольшой облачностью, без осадков. Температура днем от -2 до -4 градусов, ночью – до -6…-7 градусов. На юге нашей страны будет солнечно, днем от 0 до +2, ночью до -3…-4 градусов. Аналогичная ситуация будет и в Крыму.

На востоке страны преимущественно солнечно, с незначительной облачностью. Холоднее всего будет в Харьковской области: -2…-4 днем и до -11 градусов ночью. Похожая ситуация сохранится и на Донбассе. В Днепропетровской и Запорожской областях днем от 0 до -2, ночью – до -5 градусов. Осадков не ожидается.

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