Украина Над оккупированным городом на Донбассе поднят флаг Украины

2018-11-25 13:00 450

Украинские военнослужащие в зоне проведения Операции объединенных сил одержали яркую победу.

Об этом говорится на странице «Вернись живым» в сети.

«На выполнение решения ООС Сергея Наева, силы специальных операций под прикрытием пехоты и при взаимодействии с саперами взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге», — говорится в сообщении.

Более того, в тексте уточняется, что подготовка к данной операции была достаточно длительной.

«Не смотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО подняли под самым носом оккупантов украинский флаг. Они готовились к проведению данной операции больше месяца. Зачистка города не нарушает Минских договоренностей сместить линию фрона н 1,2-1,5 км», — подчеркивается в тексте сообщении.