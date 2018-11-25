Украина Новые соцстандарты, тарифы и пенсии: чего ждать украинцам в декабре

2018-11-25 14:30 531

В декабре в Украине ожидается ряд изменений, среди которых: пересмотр отдельных соцстандартов (пенсии, прожиточный минимум, минимальные алименты) и повышение тарифов, в том числе на мобильную связь.

Одно из главных новшеств декабря — плановое повышение социальных стандартов. Коснется он самых малообеспеченных украинцев, в первую очередь пенсионеров. Пенсионный фонд повысит примерно 2,5 млн выплат. Это те, кто сейчас получает меньше 1497 грн. Вместе с тем вырастут и максимальные пенсии: сейчас они составляют 14 350 грн, а с 1 декабря — 14 970 грн. То есть прибавка составит 620 грн. Правда, коснется это небольшого количества пенсионеров.

Также повысят прожиточный минимум на ребенка. До 6 лет — с 1559 до 1626 грн; от 6 до 18 лет — с 1944 до 2027 грн. Это в первую очередь повлияет на матерей-одиночек, которые получают помощь от государства. Кроме того, к прожиточному минимуму привязан минимальный размер алиментов. Если мать или отец живет отдельно от пятилетнего ребенка, второй родитель на данный момент имеет право на алименты размером не меньше 1559 грн, а с декабря — 1626 грн.

Помимо этого, в рамках индексации также пересмотрят и общий прожиточный минимум. Сейчас он составляет 1777 грн, а через несколько дней его повысят до 1853 грн. К нему привязаны налоговые льготы и некоторые выплаты.

Коммунальные предприятия по всей стране занимаются пересчетом стоимости отопления и горячей воды. Уже известно, что в Киеве и Харькове цены вырастут с 1 января 2019-го. Причем во второй столице ожидается подорожание примерно на 17%. Правда, ранее в профильной комиссии, которая утверждает тарифы, заявляли: цены могут вырасти уже с 1 декабря. В тех городах, где быстрее проведут общественные слушания и процедуру утверждения новых расчетов, раньше могут вырасти и тарифы.

Главная причина подорожания тепла и горячей воды — рост тарифов на газ. В среднем около 60% в тарифах на указанные услуги — стоимость голубого топлива. Так, подорожание газа на 23,5% приводит к росту цен на тепло и горячую воду как минимум на 14,1%. В среднем же по стране цены вырастут на 14-18% (помимо газа, также стоит учитывать влияние роста зарплат, инфляции, подорожания ремонтных работ и т. д).

Однако рост цен коснется не только коммуналки. Так, один из украинских операторов уже заявил о том, что с 1 декабря пересмотрят тарифную сетку. Цены Vodafone поднимутся от 9% до 42% в зависимости от тарифного плана. К примеру, Red Business S подорожает на 30 грн и будет стоить 100 гривен в месяц. В эту сумму будет входить 5 ГБ мобильного интернета, 100 мин на другие сети и 100 sms и mms.