Украина Протесты евробляхеров: движение через границу до сих пор затруднено

2018-11-26 10:13 81

Из-за протестов владельцев автомобилей на иностранной регистрации на государственной границе остается осложненным движение на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильница" и "Доманово". Наиболее остро это касается границы с Польшей, сообщает в понедельник, 26 ноября, пресс-центр Госпогранслужбы.



Отмечается, что евробляхеры частично или полностью блокируют движение по дорогам, которые ведут к пунктам пропуска.

"Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих", – говорится в сообщении.