Украина ''Он не подведет!'' Семья захваченного украинского моряка сделала смелое заявление

2018-11-26 17:00 405

 

В плену у россиян оказался 20-летний одессит Андрей Эйдер, который пошел служить на контракт.

"Я знаю из открытых источников, что он в Керчи, в больнице, в травматологическом отделении. Ранение легкое, он в стабильном состоянии", — рассказала его мачеха Евгения Эйдер.

По ее словам, Андрей — гордость семьи. "Он очень молодо выглядит, хотя ему 20 лет. У него ангельское личико. Он не потомственный моряк, а сын кузнеца. Хочу сказать, что паники в семье у нас нет. Мы держим за него кулаки, мы им гордимся, знаем, что он не подведет! Пока связи с ним нет, даже бабушка сейчас в интернете собирает всю информацию", - говорит Евгения.

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