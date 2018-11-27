Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: в обстрелах на Донбассе ранены двое солдат ВСУ

2018-11-27 12:41 159

За минувшие сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - двое украинских солдат получили ранения.

"При этом противник семь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

В частности, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

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"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Вильный, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм" – отметили в штабе ООС.