Украина Сегодня в Украине начинает работу аналог американского ФБР - Госбюро расследований

2018-11-27 14:43 105

Аналог влиятельного и всесильного американского ФБР - Госбюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу. Об этом говорится в сообщении директора указанного ведомства Рамана Трубы, опубликованном ранее в официальном правительственном издании "Урядовый курьер".

"Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщает о начале деятельности Государственного бюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции", - отмечено в нем.

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Сегодня примут присягу 295 следователей. Среди них будут назначены 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

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