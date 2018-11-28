Украина Кабмин принял постановление о создании электронного реестра больничных

2018-11-28 19:30 213

28 ноября на заседании Кабмина правительство приняло постановление "О создании Электронного реестра листков нетрудоспособности", которым предусмотрено создание реестра больничных в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Реестр будет работать как система накопления, хранения и использования информации о выданных листках нетрудоспособности. Он будет использовать информационную инфраструктуру Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

До 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабинета Министров должен быть подан проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности, описывающий технические возможности, необходимые для функционирования Реестра.

Напомним, в Украине введут реестр больничных, который упростит процедуру их получения. Минздрав таким образом решил разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет принимать участие в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания.