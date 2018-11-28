Украина Кабмин принял постановление о создании электронного реестра больничных

2018-11-28 19:30 213

 

28 ноября на заседании Кабмина правительство приняло постановление "О создании Электронного реестра листков нетрудоспособности", которым предусмотрено создание реестра больничных в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Реестр будет работать как система накопления, хранения и использования информации о выданных листках нетрудоспособности. Он будет использовать информационную инфраструктуру Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

До 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабинета Министров должен быть подан проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности, описывающий технические возможности, необходимые для функционирования Реестра.

Напомним, в Украине введут реестр больничных, который упростит процедуру их получения. Минздрав таким образом решил разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет принимать участие в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания.

Еще по теме

В Кабмине рассказали, когда и кому повысят пенсии

2018-11-22 18:00 3831

Водоканалы захотели больше денег - угрожают лишить население питьевой воды

2018-11-20 13:42 639

В Кабмине передумали относительно введения накопительной пенсионной системы

2018-11-15 21:00 714

Как будут эвакуировать авто по новым правилам. Детали постановления Кабмина

2018-11-15 08:39 1284

Еще новости в разделе "Украина"

«Минус 15» - не предел: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Украине

2018-11-28 21:00 324

В МинАПК прокомментировали слухи про дефицит продуктов

2018-11-28 20:30 216

Кабмин принял постановление о создании электронного реестра больничных

2018-11-28 19:30 213

В Украине подскочили цены на посуточную аренду жилья

2018-11-28 19:00 195
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

«Минус 15» - не предел: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Украине 2018-11-28 21:00 324
В МинАПК прокомментировали слухи про дефицит продуктов 2018-11-28 20:30 216
Кабмин принял постановление о создании электронного реестра больничных 2018-11-28 19:30 213
В Украине подскочили цены на посуточную аренду жилья 2018-11-28 19:00 195

Лента

22:00 В британском парламенте призывают к жестким международным санкциям против России
21:00 «Минус 15» - не предел: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Украине
20:30 В МинАПК прокомментировали слухи про дефицит продуктов
20:00 США призвали европейцев отказаться от «Северного потока-2»
19:30 Кабмин принял постановление о создании электронного реестра больничных
19:00 В Украине подскочили цены на посуточную аренду жилья
18:30 У Путина объяснили отказ поговорить с Порошенко
18:00 Украинцам через несколько дней повысят пенсии, зарплаты и выплаты: как разбогатеем
17:30 Оккупанты арестовали всех захваченных украинских моряков
17:00 Путин прокомментировал нападение РФ на украинские корабли