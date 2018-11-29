Украина Стало известно, чем в Украине заменят субсидии на услуги ЖКХ в 2019 году

2018-11-30 09:11 309

У Гройсмана разработали проект постановления о монетизации субсидий. Как сообщил СМИ главу чиновник из Минсоцполитики Виталия Музыченко, при этом сама процедура назначения субсидий меняться не будет.

"Получателю надо подать заявление в орган соцзащиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услугу", - отметил Музыченко.

В Минсоцполитики отметили, что на каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке, предположительно в Ощадбанке, куда будут зачисляться средства. С этого счета деньги будут списываться для предоставления субсидий.

В министерстве добавили, что если потребитель потратил меньше средств, чем предусмотрено существующими нормами, то остаток после завершения отопительного сезона переводится на личный счет потребителя. Для этого ему необходимо посетить отделение банка и написать заявление.

"Потребитель сможет пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. Но это возможно только при отсутствии задолженности за уплату коммунальных услуг", - сообщил Музыченко.

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