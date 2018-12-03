Украина Стратегический беспилотник США обследовал побережье аннексированного Крыма

2018-12-04 12:14 183

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил восьмичасовой разведывательный полет вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани.

"RQ-4B Global Hawk совершил серию пролетов на расстоянии около 35 км от побережья в районе Севастополя, 45 км от входа в Керченский пролив и 40 км от побережья Кубани в районе Новороссийска. Беспилотник курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Краснодарского края", - сообщает "Интерфакс".

Позднее к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Оба вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Его полет также фиксировался приблизительно в 35 км к западу от побережья Крыма в районе Севастополя и в 40 км от Новороссийска над Черным морем.