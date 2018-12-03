Украина В Украине запретили известный противовирусный препарат "Колдфлю"

2018-12-03 20:00 405

 

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говориться в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю", индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - сказано в распоряжении.

Стоит отметить, что все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

Напомним, "Колдфлю" используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергического, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

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