Спорт Мадридский Реал сравнялся с Барселоной по количеству Золотых мячей

2018-12-04 14:16 111

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду Золотой мяч. Он обошел в голосовании форварда Ювентуса Криштиану Роналду и нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Таким образом, Модрич – 7-й игрок в истории "сливочных", ставший обладателем приза. До него ими становились Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).

Также ЗМ достался футболисту Реала в 3-й раз подряд.

По общему количеству Золотых мячей мадридский клуб сравнялся с Барселоной – по 11.