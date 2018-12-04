Политика США срочно направили в Персидский залив флот во главе с атомным авианосцем

2018-12-05 09:12 201

США направили в Персидский залив группу военных кораблей во главе с атомным авианосцем John C. Stennis класса "Нимиц".

Цель такого маневра - демонстрация военной мощи США Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

В Пентагоне считают, что появление американского авианосца возле берегов исламской республики заставит ее руководителей хорошо подумать, прежде чем использовать военную силу, и изменит расстановку сил в регионе.

Авианосец John C. Stennis вместе с кораблями обеспечения будет находиться в Персидском заливе ближайшие два месяца. Американские корабли войдут в эту акваторию впервые за последние восемь месяцев.

Напомним, ранее вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций стали нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская система, судостроение и торговля. Президент США заявил, что цель санкций - заставить Иран отказаться от попыток создания ядерного оружия и средств их доставки, а также согласиться на заключение новой сделки по атому.

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