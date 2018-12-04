Украина Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ

2018-12-06 14:15 192

Госпогранслужба рекомендует гражданам Украины минимум на ближайший месяц воздержаться от посещения территории Российской Федерации.

"Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения) поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно", - сообщил главный украинский пограничник Петр Цигикал в интервью телеканалу UATV.

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При этом глава Госпогранслужбы подчеркнул, что несмотря на заявление России о неприменении зеркальных санкций в отношении въезжающих на ее территорию украинцев, случаи отказа в пересечении границы без объяснения причин участились.

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 Напомним, ранее Госпогранслужба ограничила въезд в Украину россиян в возрасте от 16 до 60 лет на время действия в стране военного положения.

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