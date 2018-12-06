Курьезы Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов

2018-12-07 15:46 210

Стажер в Google нажал не на ту кнопку во время тренинга в компании, из-за чего на многих веб-страницах и в приложениях появилось пустое рекламное объявление в виде желтого прямоугольника.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свой источник в рекламной индустрии, стоимость опубликованных объявлений оценивается в 10 миллионов долларов. Инцидент произошел в то время, когда сотрудникам рассказывали о том, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений в интернете в режиме реального времени.

"Один из стажеров-консультантов случайно подал заявку на приобретение рекламных объявлений для компании по цене в $25, что намного выше рыночной цены в $2 - $4. В Google заметили ошибку только через 45 минут, все это время объявления отображались у пользователей из США и Австралии, после чего баннеры были удалены из всех сайтов", - говорится в сообщении.

Вскоре в Google выразили готовность выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, в которых компания их случайно приобрела.