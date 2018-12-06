Курьезы Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов

2018-12-07 15:46 210

Стажер в Google нажал не на ту кнопку во время тренинга в компании, из-за чего на многих веб-страницах и в приложениях появилось пустое рекламное объявление в виде желтого прямоугольника.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свой источник в рекламной индустрии, стоимость опубликованных объявлений оценивается в 10 миллионов долларов. Инцидент произошел в то время, когда сотрудникам рассказывали о том, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений в интернете в режиме реального времени.

"Один из стажеров-консультантов случайно подал заявку на приобретение рекламных объявлений для компании по цене в $25, что намного выше рыночной цены в $2 - $4. В Google заметили ошибку только через 45 минут, все это время объявления отображались у пользователей из США и Австралии, после чего баннеры были удалены из всех сайтов", - говорится в сообщении.

Вскоре в Google выразили готовность выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, в которых компания их случайно приобрела.

Еще по теме

Google ввел новые требования к политической рекламе, обязал раскрывать заказчика

2018-12-03 09:40 846

В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств

2018-11-02 15:14 984

Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства

2018-10-26 21:34 963

фото В сервисе Google Maps переименовали парламент Украины в Верховную Зраду

2018-10-23 12:46 1818

Еще новости в разделе "Курьезы"

Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов

2018-12-07 15:46 210

фото Зачем в Кабмин везут полные грузовики снега - невероятные фото и версии из Соцсетей

2018-12-04 12:43 3333

Супрун посоветовала украинцам есть меньше сала и больше морковки

2018-11-30 18:32 1338

фото В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным

2018-11-23 17:30 3414
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов 2018-12-07 15:46 210
фото Зачем в Кабмин везут полные грузовики снега - невероятные фото и версии из Соцсетей 2018-12-04 12:43 3333
Супрун посоветовала украинцам есть меньше сала и больше морковки 2018-11-30 18:32 1338
фото В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным 2018-11-23 17:30 3414

Лента

18:28 В США приняли волевое решение отправить корабли в Черное море
17:32 Myway Airlines закрывает новые рейсы Тбилиси-Киев и Тбилиси-Харьков
фото + видео 16:27 Украинские евробляхеры массово бросают авто на обочинах европейских дорог
15:46 Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов
фото 15:14 Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон
14:43 Полторак заявил, что желающих служить в армии сегодня намного больше, чем нужно
14:16 Должников по алиментам в Украине будут принудительно трудоустраивать
13:44 Супрун рекомендовала украинцам есть меньше мяса, чтобы не заболеть раком
13:15 У Коболева пояснили, почему пламя в конфорках горит желтым или красным
13:02 Главная елка Украины обойдется в 3 млн и будет похожа на картины Марии Примаченко