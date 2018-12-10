Политика Китай жестко затребовал освободить финдиректора Huawei, которой грозит 30 лет

2018-12-11 09:40 624

Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил ему решительный протест в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

"Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием.

Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", − заявил Лэ Юйчэн.

Дипломат подчеркнул, что Пекин будет разрабатывать ответные шаги "в соответствии с действиями американской стороны".

Ранее власти Китая призвали Канаду немедленно освободить Мэн Ваньчжоу и прогрозили последствиями, если Оттава не отменит арест.

Напомним, 1 декабря финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В случае признания виновной в США Мэн Ваньчжоу грозит до 30 лет лишения свободы.