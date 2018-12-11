Украина В Украине запретили продажу лекарств от боли в сердце и давления

2018-12-12 08:12 180

Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками наложила постоянный запрет на применение и торговлю в Украине средствами Валсартан, Ванатекс, Ванатекс Комби и Тиара Трио. Напомним, данные препараты предназначены для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Указано, что все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.

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Поэтому Гослекслужба постановила изъять все серии таких препаратов:

Порошок Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия.

Таблетки Ванатекс и Ванатекс Комби производства Фармацевтический завод Польфарма С. А., Польша.

Таблетки Тиара Трио производства ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница, Украина.

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