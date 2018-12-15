Украина видео Объединительный собор: на Софийской площади собираются тысячи людей, иерархи начали совместную молитву

2018-12-15 11:30 234

 

В Киеве на Софийской площади на Объединительный собор собираются тысячи верующих, началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

Об этом сообщает Укринформ.

Прихожане различных церквей приезжают в Киев из регионов десятками автобусов, отмечает Громадське.

По словам верующих, их бесплатно привезли в столицу и организовали дорогу священники.

На Владимирской улице на пути к Софийской площади организовали парковку и перекрыли вход. На площади установили большой экран, на котором будут транслировать молитвы и речь президента Петра Порошенко. У памятника Богдану Хмельницкому расположены пункты обогрева.

Отмечается, что верующих пропускают на площадь по паспортам.


Напомним, 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием изберут предстоятеля единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры – митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии выбранном предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

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