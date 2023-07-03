ВОЙНА В Украине Идут тяжелые бои! ВСУ увеличили площадь освобожденных территорий - Маляр

2023-07-03 18:26

 

На восточном направлении фронта за прошлую неделю удалось деоккупировать 9 кв. км, а на южном - более 28 кв. км.

За минувшую неделю ВСУ увеличили площадь освобожденных территорий на востоке и юге Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что на восточных направлениях продолжаются как наступательные, так и оборонные действия.

"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях... Сейчас там продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км", - уточнила Маляр.

В то же время вдвое возросло число вражеских обстрелов.

Замминистра добавила, что на юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности, в районах Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботиного Новоселки, Старомайорского.

За прошлую неделю освобождено более 28 кв. км, а в целом деоккупированная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают продвижение на Бахмутском направлении.

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