Политика фото "Пережил культурный шок",- Обнародованы письмо и картина Сущенко из колонии

2018-12-17 14:13 321

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко прислал свой первый рисунок из колонии строгого режима в Кировской области в деревне Утробино и рассказал о своих наблюдениях о новом месте пребывания.

Cоответствующее письмо политзаключенного опубликовали его коллеги из "Укринформа".

"Пару строк об обыденном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего не с условиями и "прелестями" перемещения по принуждению (вагон "столыпин", антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, поменявшим по решению суда свой социальный статус", - пишет Сущенко.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 г. в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. Мосгорсуд 4 июня 2018 приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. 8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

Еще по теме

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал Донбасс российской колонией

2018-11-13 12:43 714

Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в тысяче км от Москвы

2018-11-07 13:44 603

Политзаключенного украинца Балуха этапировали в Керченскую колонию

2018-10-19 15:46 1770

Незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко погнали по этапу

2018-10-09 13:16 939

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС призывает Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

2018-12-17 21:00 264

Стало известно, когда начнется продажа билетов через Крымский мост

2018-12-17 20:30 255

Волкер анонсировал новые поставки оружия из США накануне президентских выборов

2018-12-17 20:00 225

Россия перебросит в Крым десяток истребителей

2018-12-17 18:30 414
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЕС призывает Россию освободить Сенцова и других политзаключенных 2018-12-17 21:00 264
Стало известно, когда начнется продажа билетов через Крымский мост 2018-12-17 20:30 255
Волкер анонсировал новые поставки оружия из США накануне президентских выборов 2018-12-17 20:00 225
Россия перебросит в Крым десяток истребителей 2018-12-17 18:30 414

Лента

22:00 В Украине может появиться еще один государственный праздник
21:30 Ломаченко объяснил, почему не будет проводить бои в Украине
21:00 ЕС призывает Россию освободить Сенцова и других политзаключенных
20:30 Стало известно, когда начнется продажа билетов через Крымский мост
20:00 Волкер анонсировал новые поставки оружия из США накануне президентских выборов
19:30 Минфин оценил, сколько может получить бюджет от растаможивания евроблях
18:30 Россия перебросит в Крым десяток истребителей
18:00 Аваков: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой
17:30 Кремль отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
17:00 Доллар поднимется выше психологической отметки: прогноз курса на неделю