Политика фото "Пережил культурный шок",- Обнародованы письмо и картина Сущенко из колонии

2018-12-17 14:13 522

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко прислал свой первый рисунок из колонии строгого режима в Кировской области в деревне Утробино и рассказал о своих наблюдениях о новом месте пребывания.

Cоответствующее письмо политзаключенного опубликовали его коллеги из "Укринформа".

"Пару строк об обыденном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего не с условиями и "прелестями" перемещения по принуждению (вагон "столыпин", антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, поменявшим по решению суда свой социальный статус", - пишет Сущенко.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 г. в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. Мосгорсуд 4 июня 2018 приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. 8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

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