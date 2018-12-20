Украина Куда летят украинцы: названы страны, в которые за год резко вырос пассажиропоток

2018-12-21 18:29 291

Украинцы в 2018 году чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, а также Египет и Турцию.

Как сообщили в Госпогранслужбе, украинцы чаще всего путешествовали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Египет (увеличение на 350 тыс. человек) и Турцию.

Также увеличилось количество поездок граждан Украины в Германию (+165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испанию (+50 тыс.), Грецию и Данию (+30 тыс.), Австрию и Кипр (по 25 тыс.), Латвию (+20 тыс.), Болгарию и Чехию (по +15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по +10 тыс.). Количество путешествий в США и Израиль остается на уровне прошлого года.

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Кроме этого, фиксируется увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением (в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты повысился на 29%).

"Открывать для себя мир украинцы спешат по разным причинам, однако основные из них - это введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей.

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В то же время сегодня граждане Украины смелее расширяют круг стран для отдыха и поездок по делам", - отметили в Госпогранслужбе.