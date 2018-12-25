Украина Проблемный энергоблок на Ровенской АЭС запустили на несколько дней

2018-12-25 15:46 126

Ровенская АЭС подключила энергоблок №1 к энергосети, однако он работает лишь на 53% своей мощности. 

Энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к энергосети. Блок нагружен до 53% от номинальной мощности (работает только ТГ-2). Подана заявка на вывод блока в капитальный ремонт с 29 декабря по 1 марта 2019 года, – сообщили в пресс-служба Энергоатома.

Отмечается, что сейчас в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2665 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

ПРИЧИНА ЭКСТРЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА НА РОВЕНСКОЙ АЭС

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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