Курьезы ВВС США отслеживают полет Санта-Клауса онлайн - где сейчас Санта

2018-12-25 14:12 171

В США стартовала рождественская программа Norad Track Santa, участники которой сообщают детям о маршруте сказочного героя Санта-Клауса, отправившегося с Северного полюса, чтобы раздать подарки детям по всему миру.

Текущее местонахождение Санта-Клауса можно увидеть ТУТ

Напомним, программа была создана при содействии Командования воздушно-космической обороны США.

Традиция зародилась в декабре 1955 года, когда одна из торговых сетей разместила объявление в газете с номером телефона, по которому дети могли позвонить Санта-Клаусу. 

По ошибке в номере указали телефон центра Континентального командования воздушно-космической обороны США. 

Дежуривший в ту ночь полковник Гарри Шоуп попросил сотрудников предоставлять детям данные о "текущем месторасположении" Санта-Клауса, что стало ежегодной традицией.

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Курьезы

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