Мир Сотрудники посольства США пережили мощную акустическую атаку, которая вызвала синдром...

2021-10-14 09:21

У сотрудников посольства США в Колумбии появились случаи так называемого "гаванского синдрома". В Боготе с середины сентября пострадали члены по меньшей мере пяти семей, в том числе ребенок, сообщает Тhe Wall Street Journal.

Информация об этом появилась накануне визита в Колумбию госсекретаря США Энтони Блинкена, в Госдепе изучают полученные данные, пишет The New York Times. Президент Колумбии Иван Дуке заявил изданию, что и в Колумбии ведется соответствующее расследование.

Госдепартамент предположил, что это результат некой акустической атаки.

"Гаванский синдром" проявляется беспричинной тошнотой, сильными головными болями, болью в ушах, усталостью, бессонницей и вялостью. Впервые о "гаванском синдроме" стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на аналогичные симптомы.