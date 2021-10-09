Детали Владимир Быстряков: "Синдром Медведчука" как домашний вариант "Синдрома Путина"

2021-10-09 18:20

Оригинал - сайте "Голос правды"

Для многих наших соотечественников не совсем понятна суть конфликта, который пролегает по линии противостояния Зеленский — Медведчук. Чем авторитетный оппозиционный политик может быть так опасен для безопасности государства Украина?!

Он что, призывал к свержению существующего режима? Да нет, я вроде такого не слышал... К физическому устранению представителей правящих элит?! Да и тут — никаких доказательств...

Ааа! Он на своей даче забетонировал взлётную полосу для самолётов из РФ, которые вот-вот (ох уж это "вот-вот" который год уже "вот-вот"), и русские танки появятся на Крещатике, а русские десанты высадятся прямо там на даче Медведчука. Вы слышали об этом? Я — нет.

Так чем же так опечалил нашего всенародно избранного сам факт существования Медведчука на нынешнем политическом поле ?! Неужели... "девичья ревность" к реальному сопернику?! "Ах он такой-сякой забегает "поперед батьки" в решение проблем с обменом пленных, а теперь и ещё хуже — договорился с Россией о... поставках газа по 175 долларов. Да как он смеет?! А на что ж тогда я, верховный вождь нации?!

А какой из меня лидер, если "кто хочет", тот меня и обходит своими "инициативами"?! Ход мыслей гаранта понятен. Да только нет в этой "его логике" места нам с вами, нет наших проблем, наших страхов о надвигающихся холодах, о заоблачных платёжках, об отсутствии перспективы дальнейшей жизни в Украине. А тут ещё и Европа, которая всё чаще жужжит об отмене безвиза с нами...

Как быть с этим?! Последнее "велике досягнення" Порошенко — под угрозой? Жах!!!

Тут и коню понятно, что речь идёт не о наших проблемах, которые с каждым днём — как снежный ком, не о проблемах страны, катящейся в пропасть, а всего лишь о примитивном соперничестве. Помните? Где два украинца, там всегда три гетмана?!

У себя в "Квартале" был единоличным гуру. Ну а чем нынешнее государство не "Квартал"?! И так уже всех "оттуда" перетянули "сюда" (в КВН некому играть — все "КВН-коллеги" в Раде и Кабмине "керують"). А тут ещё новые напасти: и в помощника как бы стреляли, и офшоры "светанули" (А как же?! Разве, ребята, вы забыли старый испытанный макиавеллиевский метод: "пока не нароешь компромат — во власть не пущать!").

Да и со спикером как-то неудобно вышло, да и соратники бывшие, как назло, из жизни выбывают... Всё одно к одному. Не зря говорят, "беда не приходит одна"...

Ну ежели возьмём во вселенском ракурсе, там всё понятно: во всех бедах нашей планеты виноват кто?! Ну, конечно же, он, хозяин Кремля. Ну а тут давайте-ка найдём "отдушину", фигуру, на которую будет так удобно сливать все наши беды и неурядицы. А зачем далеко ходить — вот же он, и кто же? Кум (!!!) Кому кум? Самому большому виновнику всех бед нынешней цивилизации, страшному Пу...ну. То, что в любой нормальной стране являлось бы нормальным бонусом любому политику (желание человека обогреть народ, пробивая нормальную цену за это вот так нужное нам всем тепло зимой), у нас, в этом зазеркалье, выдаётся за... (Стоим! Не падаем) за самопиар и попытку подорвать как нашу безопасность, так и вообще существование нас как незалежного государства... Идиотизм, возразят мне нормальные люди. Согласен.

Но то "нормальные", а мы, согласные сидеть в холодных домах "с голой дупой, але ж нескорені... Будем до последнего кричать "смерть москалям" и "на гилляку його, отого ведмедчука!"..., и топить хату кизяком".

Знаете, друзья, в мировой истории бывали случаи массового безумия целых стран. Достаточно вспомнить, с каким многомиллионным ликованием встретили австрийцы

Гитлеровский аншлюс в конце 30-х гг. (кто не верит, гляньте хронику), а китайцы всем своим миллиардным населением с остервенением. Уничтожали воробьёв и строили в каждой сельской фанзе семейные доменные печи.

И что в остатке?

Сегодня Австрия — достойная евространа, а Китай благодаря всего одному человеку превратился в мирового гегемона, фактически подчинив себе экономику и рынки многих стран.

Ребята! Почему все они могли? А мы выкладываем тризубы из сала, а чтобы из Марса было видать?!

Мы что, тупее и глупее?! Или, может быть, попросту дали себя взнуздать и оскотинить?! Сегодня человеку, осмелившемуся сказать нормальные вещи и предложить всем нам альтернативу (!) так называемому генеральному курсу государства, грозят новые неприятности, вплоть до заключения в СИЗО. Нормально ли это?! Для адекватной страны ненормально! А вот для нас с вами, у которых зачастую "хата с краю", это нор-маль-но. Потому как изолировать от грядущих выборов, которые неумолимо надвигаются, нужно любой ценой. А то ведь вдруг наберёт голоса, да и подвинет. Всю эту зелёную шоблу. Ужассссс.

Но то забота и головняк верховных наших... Боюсь окрестить, чтоб не обидеть.

А что же мы с вами?! А мы, похоже, забыли истинное значение нашего старинного казацкого правила: "Моя хата — скраю... Першим ворога зустрічаю!"

Может, пришла пора наконец прочистить нашу память, а заодно и наши глаза?!

Владимир Быстряков

Источник: 112.ua