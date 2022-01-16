Коронавирус "Омикрон" вызывает у детей нетипичный синдром: тревожное заявление врача

2022-01-16 11:00

У маленьких детей, которые заразились штаммом коронавируса "Омикрон", часто проявляется симптом в виде "лающего" кашля.

Об этом заявила доктор Сьюзан Уолли, которая представляет детскую национальную больницу в Вашингтоне.

По ее словам, во время текущей волны коронавируса в США фиксируют все больше маленьких пациентов, у которых диагностирован штамм "Омикрон".

Доктор Сьюзан Уолли предупреждает, что у детей с позитивным тестом на COVID-19 часто проявляется симптом в виде "лающего" кашля, который не сопровождается отделением мокроты.

Сотрудник детской национальной больницы в Вашингтоне заметила, что маленькие пациенты по-разному переносят коронавирусную болезнь.

Доктор Аарон Милстоун из Университета Джона Хопкинса также сообщил, что "лающий" кашель у детей может указывать на наличие коронавирусной инфекции.

"Некоторые родители, возможно, слышали выражение "лающий" кашель, который бывает у некоторых детей зимой. Он может указывать на коронавирус", – подчеркнул специалист.

Медики выразили надежду, что новая волна коронавируса в США подходит к концу, и призвали родителей сделать своим детям прививку от COVID-19.