Мир фото ТОП научных фактов, которые перевернут ваше представление о мире

2018-12-28 16:31 249

Кажущиеся многим из нас скучными и дотошными ученые, способны удивить похлеще любого иллюзиониста. Их основное оружие не магия, а совершенно четкие и конкретные научные факты. Тем не менее, рядовому обывателю такие вещи наверняка покажутся фантастикой.

Самое холодное место во Вселенной находится на Земле. Ученым из Финляндии удалось заморозить атомы с помощью лазера. Это позволило добиться температуры в пределах миллиардной степени абсолютного нуля.

Если бы можно было убрать пустое пространство в атомах, то все человечество поместилось бы в яблоко.

Химическое соединение, которое придает малине ее вкус, распространено по всей Вселенной. Если бы Вселенную можно было попробовать, то вы ощутили бы вкус малины.

Одно из самых скользких веществ в мире — это смазка в ваших коленях.

Самый большой живой организм — гигантский темный опенок, растущий в заповеднике Малур (штат Орегон, США). Его грибница занимает площадь более 880 га, а возраст опенка оценивается в 2,4 тыс. лет.

Мозг кальмара имеет форму бублика. Все дело в строении пищеварительной системы: еда должна проходить через мозг из-за своеобразной конструкции тела кальмара. «Бублик» помогает не повредить мозг при глотании больших кусков пищи.

Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Ее прыжки достигают до 8 см в миллисекунду. Прыжок придает блохе ускорение, которое в 50 раз превышает ускорение космического корабля.

У человеческих легких такая же площадь поверхности, как у теннисного корта.

Предрасположенность к зачатию мальчика или девочки заложена у мужчин генетически. Мужчины с большим количеством сестер чаще имеют дочерей, а с большим количеством братьев — сыновей.

Тропические рыбы-брызгуны способны различать лица людей. К таким выводам пришли исследователи Оксфордского университета. Точность, с которой рыбы указывали на уже виденные ранее лица, составила более 80 %.

Высота Эйфелевой башни меняется в зависимости от погоды: летом в жару она может вырасти на 15 см. Все дело в том, что при нагревании металлы расширяются, поэтому Эйфелева башня немного увеличивается в размере.

Помехи и рябь на пустых телеканалах — это следы Большого взрыва. Он начался со вспышки света, которая распространяется во все стороны. Излучение радиоволн — часть этой вспышки. Так что даже сейчас мы можем наблюдать остаточные следы рождения Вселенной.

Таиландская рыба с романтичным названием «пещерный ангел» умеет лазить по отвесным скалам. Это единственная в мире рыба, умеющая ходить. Она имеет развитый таз, а своими плавниками перебирает так же, как рептилии — конечностями.

Искусствовед Паскаль Котт исследовал «Мону Лизу» с помощью специального оборудования и выяснил, что у нее имелись брови. Просто Да Винчи нарисовал их поверх художественного лака, и со временем они выцвели. Кроме того, изначально лицо Моны Лизы было гораздо шире, а небо на картине — голубым.

Тесная мужская дружба среди шимпанзе помогает снизить уровень стресса во время конфликтов. Ученые выяснили, что драки проходят менее травматично, если обезьяна дерется бок о бок со своим другом.

Для работы мозгу требуется столько же энергии, сколько и 10-ваттной лампочке. При этом не имеет значения, бодрствуете вы или спите.

Частое употребление кофе приводит к уменьшению размера груди. 3 чашки кофе в день в перспективе могут уменьшить ваши формы, особенно если они изначально были пышными. Это связано с жиросжигательными свойствами кофеина. А женская грудь, как известно, состоит из жировой ткани.

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