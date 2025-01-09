Политика Дональд Трамп послал первый четкий сигнал миру о будущих отношениях с Китаем

2025-01-09 09:31

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он общался с китайским лидером Си Цзиньпином через своих представителей и что он верит в дальнейшее взаимопонимание с лидером Китая, сообщает Reuters.



"Мы уже говорили. Мы говорили через своих представителей", - сказал Трамп в интервью ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту.



При этом он описал китайского лидера как "сильного и могущественного человека, которого, по его словам, уважают в Китае".



"И я думаю, что мы, пожалуй, очень хорошо найдем общий язык. Но вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", - сказал Трамп и добавил, что Китай "обдирает" США экономически.



