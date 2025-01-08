Экономика Доллар в Украине продолжает быстро дорожать - реальный курс валют на сегодня

2025-01-08 16:41

Курс гривны снова снизился по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 5 копеек - до 42,75 гривны, курс евро пока стабилен и не изменился - 44,50 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 42,25 гривны, евро - по 43,80 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,24-42,30 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Ранее НБУ в очередной раз повысил курс доллара к гривне на среду до исторического максимума - 42,2297 грн (+0,0338 грн). Официальный курс евро сегодня составляет 43,8767 грн (-0,0324 грн).