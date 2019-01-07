Мир фото Зачем США объявили охоту на корейских пасторов

2019-01-07 12:15 48

В Южной Корее давний международный скандал, который с разной степенью интенсивности тянется более двух десятилетий и направлен против недемократических практик Христианского Совета, получил новый поворот. Вмешались США, которые увидели в практиках Христианского Совета по принудительной смене религий не только нарушение религиозных свобод граждан, но и проявление дискриминаций по отношению к женщинам.

New York Times (NYT) вышла с большой карикатурой на первой полосе с изображением корейского пастора в виде волка в овечьей шкуре, который помыкает беззащитной женщиной на привязи. «Программы по принудительной смене религий должны быть запрещены», - крупным шрифтом подписан призыв NYT, обращенный к официальным властям Южной Кореи.

Картинка красноречивая.

Однако, последуют ли данному призыву официальные власти Южной Кореи?

Во всяком случае, к настоящему времени официальный Сеул упрямо воздерживается от любых комментариев и по поводу программ принудительной смены религий, и вообще по поводу недемократических практик Христианского совета.

Христианский Совет, который был создан в 1989 году, в современной Южной Корее по факту является больше, чем просто религиозным объединением (преимущественно, протестантских церквей), сосредоточивв своих руках огромные экономические ресурсы и сохраняя влияние в высших политических кругах. Как результат, пасторы Христианского Совета имеют не только полную свободу деятельности, но и даже свободу действовать даже без оглядки на существующие южнокорейские законы.

Официальная власть Сеула словно не обращает никакого внимания на произвол корейских пасторов. Христианский Совет – такое себе «неформальное государство» внутри государство. Официально вроде бы скромная христианская миссия. Но фактически деятельность Христианского Совета выходит и за рамки религии, в политику и мир больших финансов. К настоящему времени ни одна южнокорейская власть не пошла против деятельности Христианского совета, заодно закрывая глаза на многочисленные факты нарушения прав и свобод граждан.

Основная цель кампании США, выступивших с саркастической критикой некоторых современных южнокорейских реалий – защита религиозных свободи в частности, запрет программы по принудительной смене религий, которая вопреки демократическим принципам на протяжении десятилетий действует в Южной Корее и активно используется пасторами Христианского советав их корыстных целях.

Программыпо принудительной смене религий – это не только конкретный факт грубого нарушения конституционных свобод, а также насилие и издевательства над личностью. Кроме того, на практике эти программы также часто приводят к семейным скандалам, разрушает семьи, углубляя конфликты между поколениями, настраивая родителей против детей.

Пасторы грубо вмешиваются в семьи, вбивают «клинья» между разными членами семьи, устраивают раскол и начинают манипулировать. Тем более, что подобная тактика – еще и попытка избежать юридическую ответственность.

Внешне все выглядит, будто бы «добрая воля» граждан на изменение религии под влиянием членов семьи, наиболее близких людей, с которыми поддерживается доверие. Но фактически «добрая воля» управляется и четко сманипулирована корейскими пасторами по давнему принципу «разделяй и властвуй». Как результат, родители – теряют детей, а семьи – утрачивают всякую перспективу и распадаются. В то время как корейские пасторы получают полную власть инадушами молодых людей, манипулируя ими в собственных меркантильных целях в ту или иную сторону, а в конечном итоге, еще и присваивают себе все имущество семей.

Отдельно в этом контексте важно подчеркнуть также актуальность проблематики гендерного равенства и защиты женщин, которые наиболее уязвимы от подобного рода пасторских манипуляций. И это помимо других существующих проблем с гендерным равенством (неравенством), которые до сих пор имеют место быть в Южной Корее. На практике жертвами программ по принудительной смене религий чаще всего становились именно женщины (молодые девушки).

К настоящему времени жертвами насильственных программ по принудительной смене религий стали уже более 1300 корейцев. И это только по официальным данным.

За истекшие десять лет в Южной Корее возникло два крупных скандала, которые привели к массовым протестам против недемократических практик пасторов Христианского совета. Это произошло после наиболее вопиющих фактов, которые своим цинизмом и жестокой несправедливостью потрясли все корейское общество.

Первый скандал – в 2007 году жена стала жертвой домашнего насилия только потому что отказалась ходить с мужем в одну церковь. Жена не стала менять свою религию, а муж ее за это убил в одном из семейных скандалов.

Второй скандалполучился более масштабным и долговечным, сохраняя актуальность до сих пор.

Ровно год назад в Хвасоне погибла 27-летняя девушка Гу Джи Ин. Причина смерти – ее просто заморили голодом. «Христианские пасторы» более двух месяцев держали девушки взаперти в стенах монастыря, изолированной от остального общества, без еды и питья, призывая вступить в протестантскую общину.

ГуДжи Ин категорически отказывалась выполнять требования «христианских пасторов», пойдя также наперекор призывам родителей (которые действовали с пасторами заодно). К тому же, Губыла еще и общественной активисткой, которая неоднократно публично выступала с критикой программ по принудительной смене религий.

Девушка Гудаже регистрировала на официальном сайте южнокорейского правительства петицию с требованием запретить программы по принудительной смене религий. Кроме того, Гу направляла открытое письмо на имя президента Мун ЧжеИна.

Но в конечном итоге, официальная петиция – вдруг незаметно и без каких-либо комментариев была снята с правительственного сайта. А из Администрации президента Южной Кореи до сих пор не было никаких официальных заявлений ни по поводу программ принуждения к смене религии, ни по конкретному резонансному преступлению в отношении Гу.

После того как Гу Джи Ин погибла по всей Южной Корее прошли массовые протесты и поддерживались почти каждый месяц. На протяжении 2018 года тема была одной из топ-обсуждений в корейском обществе. А под конец года вышеупомянутая публикация в NewYorkTimesвывела проблематику нарушения религиозных свобод в южнокорейском обществе и в частности произвол пасторов Христианского совета, на международный уровень.

В память о Гу Джи Ин создана страничка в сети фейсбукMayR.I.PGu, которая на протяжении года стабильно расширила аудиторию. Есть также отдельный сайт, посвященный фактам многочисленных нарушений вследствие программ по принуждению к смене религий (www.endcoerciveconversion.org). Ассоциация по защите прав и свобод жертв, пострадавших в результате насильственной смены религии, ведет соответствующий мониторинг. В общем, международная кампания, направленная против пасторов Христианского Совета, постепенно набирает обороты.

…Администрация Трампа США проблематике защиты религиозных свобод уделяет приоритетное внимание. Особенно, после того как в прошлогоднем августе Госдеп обнародовал PotomacDeclaration.

Понятно, что основная критика США направлена против Китая, Россиии Ирана. Однако, как видим, в США есть также недовольство и некоторыми своими союзниками…

Игорь ШЕВЫРЕВ.