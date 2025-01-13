Политика Люди Трампа уже начали переговоры с Нетаньяху о полном прекращении огня в секторе Газа

2025-01-13 10:27

Кандидат на должность специального представителя по Ближнему Востоку в будущей администрации Белого дома Стив Виткофф прибыл в Израиль, чтобы достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

Отмечается, что Виткофф прибыл в Израиль из Катара в пределах последних усилий избранного президента США Дональда Трампа заставить все участвующие в переговорах стороны заключить соглашение еще до его инаугурации 20 января.

Издание напоминает, что Трамп пригрозил, что на Ближнем Востоке будет "ад, за который придется заплатить", если ХАМАС не освободит израильских заложников до момента его инаугурации.

Израильский чиновник сообщил, что Виткофф передал сообщение премьер-министру Катару во время их встречи в Дохе в пятницу о том, что Трамп хочет видеть соглашение в течение нескольких дней.

Также Виткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и отметил цель Трампа достичь соглашения именно к 20 января.

В офисе Нетаньяху сообщили, что во время встречи члены израильской переговорной группы и находящийся в Дохе советник президента Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк присоединились к телефонной конференции, чтобы обсудить состояние переговоров.

В конце встречи Нетаньяху поручил ряду силовиков немедленно отправиться в Доху, чтобы продвинуть соглашение об освобождении заложников и прекращении огня.

Косвенные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские официальные лица говорят, что советник Байдена Макгерка и представитель Трампа Виткофф координируют свои усилия.

"Виткофф играет решающую роль в переговорах прямо сейчас, оказывая давление со стороны Трампа", – сказал израильский чиновник.