Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз украинской и европейской экономик в 2019 году

2019-01-10 13:15 213

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Об этом говорится в январском обзоре Перспективы мировой экономики, опубликованном на сайте организации.

По сравнению с прогнозом, выпущенным в июне, темпы роста мирового ВВП пересмотрены в строну снижения с 3% до 2,9% в 2019 году, а в следующие два года рост снизится до 2,8%.

Также перспективы развития мировой экономики в 2019 году омрачились на фоне сокращения объемов международной торговли и инвестиций, а также сохранения повышенной напряженности в торговой сфере.

При таких сложных условиях темпы экономического роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах в текущем году практически не изменятся, а во многих других странах снизятся.

Для Украины прогноз роста ВВП в 2019 году понижен на 0,6 процентного пункта (в сравнении с октябрьским прогнозом) − до 2,9%. Прогноз на будущий год тоже скорректирован в сторону понижения по сравнению с октябрем и июнем на 0,6 процентного пункта − до 3,4% ВВП.

По прогнозам Всемирного банка китайский ВВП в 2019 году может прибавить 6,2% (на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось в июне), замедлив подъем с 6,5% в 2018 году, при этом оценка на 2020 год оставлена на уровне 6,2%, а в 2021 году ожидается торможение до 6%.

Прогноз роста экономики США на 2019 год сохранен на уровне 2,5%, но снижен на 2020 год на 0,3 процентного пункта − до 1,7%. В 2021 году предполагается ослабление подъема до 1,6%.

Ожидания для экономики еврозоны в текущем году немного снизились − с 1,7% до 1,6%, в 2020 году прогноз подтвержден на уровне 1,5%.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион остаются одним из самых динамично развивающихся регионов мира с ростом около 6% в 2019 и 2020 годах.

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