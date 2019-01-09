Курьезы Почетный консул Бельгии получил по морде за неправильную парковку во Львове

2019-01-10 08:10 42

Почетный консул Бельгийского Королевства в Западном регионе Украины Ярослав Гарцула был избит во Львове.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на проспекте Шевченко. Прохожий сделал 62-летнему дипломату замечание относительно неправильной парковки его автомобиля. Дипломат принялся активно возражать, за что получил несколько ударов по голове.

Агрессор скрылся, однако пострадавший "герой парковки" обратился в полицию. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать обидчика дипломата. Им оказался некий Александр 1976 года рождения, проживающий рядом с местом происшествия. Отпираться в содеянном он не стал, и был отпущен под подписку о невыезде.

Полиция возбудила против мужчины уголовное производство по ч.1, ст. 125 Уголовного кодекса - "Умышленное легкое телесное повреждение".

Санкция этой статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

У консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

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