Курьезы Российский спутник системы ПРО заглох, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

2019-01-10 11:42 108

Космический аппарат системы предупреждения о ракетном нападении показал, что работает в точности как российские Жигули, недолго и ненадежно. Запущенный в октябре 2007 года, он вдруг сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Информацию об инциденте рассекретили и распространили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По информации американских специалистов, российский военный спутник (номер по каталогу NORAD 32268) прекратил свое орбитальное существование.

"Космос-2430" был выведен на орбиту 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М".

Он предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов с использованием оптических телескопов и инфракрасных датчиков. По неподтвержденным данным, связь с "Космосом-2430" была потеряна еще в 2014 году из-за выработки спутником своего ресурса.