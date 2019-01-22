Украина документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет

2019-01-22 13:33 168

Из выписки единого реестра досудебных расследований стало известно, что по скандальным обвинениям против Гриценко о передаче военного имущества и земли в Конча-Заспе ГБР возбудило уголовное № 6201800000000020 дело по ст. 364 ч.1. «Злоупотребление властью или служебным положением».

Это дело стало самым громким с момента создания Государственного Бюро Расследований. Сейчас уголовное производство расследует сразу два следователя – Данелян С.С. и Микитюк С.В.

В коротком изложении обстоятельств, которые доступны в ЕРДР, говорится:

«Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ «Инвестжитло», чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушении ст. 6 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» без разрешения Кабинета министров Украины».

Заявителем по делу указана общественная организация «Центр расследование коррупционных схем».

Таким образом, Анатолию Гриценко грозит ограничение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

Согласно уголовного кодекса ст. 364 ч.1. это:

«Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.»

Ранее, несмотря на громкий скандал в СМИ, после журналистского расследования касательно сделок с этой землей и имуществом Минобороны со стороны Анатолия Гриценко, лидеру партии «Гражданская позиция» удавалось избегать уголовного преследования. Но сейчас Анатолию Гриценко все же придется ответить на ряд неудобных вопросов, которые ранее ему задавали журналисты, но уже сейчас эти вопросы ему будут задавать следователи ГБР.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В СБУ рассказали о причинах вызова Гриценко на допрос

2019-01-13 10:30 1263

Сегодня в Украине начинает работу аналог американского ФБР - Госбюро расследований

2018-11-27 14:43 1050

Рейтинг Гриценко впав з 10,7% до 6,6% на фоні корупційного скандалу

2018-10-01 18:35 491586

фото Медведчук присутствовал на «секретном» совещании в Ростове-на-Дону, где выбирали нового ватажка ДНР - СМИ

2018-09-12 11:00 2037

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС

2019-01-22 15:13 36

За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев

2019-01-22 14:12 117

документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет

2019-01-22 13:33 168

фото В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах

2019-01-22 12:44 204
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС 2019-01-22 15:13 36
За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев 2019-01-22 14:12 117
документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет 2019-01-22 13:33 168
фото В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах 2019-01-22 12:44 204

Лента

КАРТА 15:13 Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС
14:46 В РФ вооруженный пассажир захватил самолет и потребовал везти его в Афганистан
14:12 За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев
13:45 Human Rights Watch обвинила Порошенко в жестком ограничении свободы слова
документ 13:33 ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет
13:16 Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал
фото 12:44 В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах
12:15 Субсидии деньгами выдадут только раз, за неделю до выборов, - экс-министр ЖКХ
фото 11:43 Порошенко в ермолке помолился у Стены Плача в Иерусалиме
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:14 День Соборности: какие улицы Киева сегодня перекроют