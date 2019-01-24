Политика Порошенко на Форуме в Давосе сравнил Тимошенко с диктатором Мадуро

2019-01-24 15:12 261

Сегодня, на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе президент Украины прозрачно намекнул, что обещания его главного конкурента по предвыборной гонке Юлии Тимошенко снизить цены и тарифы, являются популизмом.

Более того, президет сравнил такую риторику с популистской политикой скандального диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Результат такой политики сегодня очевиден, в стране, которая на днях пережила аналог украинского Майдана, инфляция сегодня перевалила уже за два миллиона процентов. Это означает, что буханка хлеба стоит около 50 кг местных денег, а средняя месячная зарплата по стране составляет около 10 долларов.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул Порошенко, комментируя события в южноамериканской стране.