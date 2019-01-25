Украина В Минздраве готовятся объявить в стране эпидемию кори - что и как изменится

2019-01-25 11:45 303

Из-за крайне низкого процента иммунизации Украина сегодня оказалась на пороге эпидемий гриппа и и кори.

Менее чем за месяц корью в Украине заболели уже 8498 человек - 3537 взрослых и 4961 ребенок. В ближайшие дни Минздраве будет созвана специальная комиссия, которая определит, есть ли в Украине эпидемия кори.

В Минздраве говорят, что для объявления эпидемии необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.

"Чтобы объявить эпидемию кори, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы собираем все юридические документы, чтобы собрать комиссию и рассмотреть, есть ли уже эпидемия", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

С наступлением зимних холодов не менее остро встал вопрос и с гриппом. Так, в Киеве сегодня наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12,1%. Полностью отменили уроки и ввели карантин в 11 школах столицы, также приостановили в 14 школах.

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За минувшую неделю столице зарегистрировали 14 653 заболевших. И эта цифра стремительно растет.

В случае объявления эпидемии Минздрав будет иметь больше полномочий для закупки большего количества вакцин, расширить список тех, кто может получить вакцину.

Виктория ГОРОВАЯ.