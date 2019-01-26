Детали Результаты социологических исследований выборов Президента Украины и Верховной рады Украины 18 – 22 января 2019 г.

2019-01-26 10:54 432

Мнение. Политический аналитик Святослав Швецов.

Методика проведения опроса

Тип исследования: количественное исследование.

Метод сбора первичной информации: индивидуальное интервью (face-to-fase), выборка двухступенчатая репрезентативна по полу и возрасту. Генеральная совокупность: мужчины и женщины 18 лет и старше, проживающих на территории Украины (за исключением оккупированных территорий и АР Крым).

Объем выборки: 5 000 респондентов.

Дата проведения полевой фазы опроса: 18-22 января.

Погрешность выборки: теоретическая — при доверительной вероятности 95% и:

— проценте ответов 50% — +/- 2%

— проценте ответов в 25% и 75% — +/- 1,7%

— проценте ответов в 10% и 90% — +/- 1,2%.

Принять участие в голосовании Президента Украины высказали желание 72,7% опрошенных. Практика проведения количественных исследований показывает, что реальная явка, обычно, отличается от «заявленной» при исследовании на 15-20%-тных пунктов в меньшую сторону. Т.е. на момент проведения исследования явка на выборы Президента Украины могла бы составить 53-58% от числа всех избирателей страны.

На данный момент мы имеем, фактически, двух лидеров президентской гонки: Тимошенко Ю.В. — 15,1% от всех опрошенных (20,8% от определившихся) и Зеленский В.А. — 14,9% от всех опрошенных (20,5% от определившихся). Результаты двух кандидатов отличаются в пределах погрешности. Поэтому можно говорить о равенстве результатов. И, если Тимошенко Ю.В. и раньше показывала наибольший электоральный результат, то рейтинг Зеленского В.А. существенно вырос. На мой взгляд такой рост рейтинга Зеленского обусловлен следующими причинами.

Во-первых, Зеленский действует нестандартно и нешаблонно. Он является «новым лицом» в украинском политикуме и не имеет отрицательной политической истории. Впрочем, как и положительной. У него наименьший антирейтинг среди кандидатов первой пятёрки (12,8%). Есть дальнейший потенциал роста. Большая часть электората Зеленского В.А. – это так называемый «противсіхі», которые получили «своего» кандидата. Отдающие своё предпочтение Зеленскому В.А. будут голосовать не «ЗА Зеленского», а «ПРОТИВ всех». Начавшая кампания очернения данного кандидата не сильно влияет на его рейтинг. Т.к. голосование за Зеленского В.А. – это такой себе электоральный «майдан» — протест против действующих политиков. И здесь Зеленский В.А. получает больше плюсов, чем минусов. Фактически, очерняющие его другие кандидаты поднимают узнаваемость и рейтинг Зеленского В.А. А его антирейтинг растёт среди тех, кто и так не собирался за него голосовать.

Во-вторых, Зеленский В.А. определился со своим выдвижением в Президенты. Если раньше он «держал интригу», то теперь его потенциальный электорат точно знает, что он0и смогут за него проголосовать в день выборов. Если, конечно, не произойдёт чудес в ЦВК при регистрации этого кандидата.

Тимошенко Ю.В. является самым опытным действующим политиком с огромным опытом политической борьбы. На данный момент она «остановилась» на показателях своего электорального ядра – примерно 15% от всех избирателей. Но, надо учитывать, что основную предвыборную кампанию она только начинает. Все основные события произойдут в феврале-марте и апреле, если она выйдет во второй тур выборов Президента. Её антирейтинг второй после Порошенко П.А – 25,1% против 29,7%. И вполне возможен рост рейтинга. Особенно на фоне в целом низких рейтингов всех кандидатов.

Третье место уверенно, с отрывом в 4,9% от всех опрошенных от 4-го места, занимает Порошенко П.А. – 10,4% (14,4%). Отрыв от четвёртого места (Ляшко О.В.) больше любых погрешностей. Однако, до лидеров действующему президенту 4,5% от всех опрошенных (6,1% от определившихся). Что достаточно много. Кроме этого, у Порошенко П.А. самый высокий среди всех кандидатов антирейтинг – 29,7% от всех опрошенных. Хотя он значительно снизился с декабря месяца.

Томос и кампания продвижения действующего Президента не принесли какого-либо существенного роста рейтинга. Но существенно снизили его антирейтинг. Сможет ли Порошенко П.А. конвертировать падение антирейтинга в рост рейтинга зависит от самого кандидата. Избиратели могут руководствоваться принципом «Простить, не значит любить». Падение антирейтинга может и не повлечь рост рейтинга.

На момент проведения исследования определились лидеры президентской кампании и первая тройка. Это, кроме всего прочего, повлекло за собой падение рейтингов по сравнению с декабрём у всех остальных кандидатов. Избиратель, зачастую, хоть и имеет желание отдать голос «за своего» кандидата, но реально оценивает его шансы и голосует за одного из лидеров. За того, кто ему наиболее «подходит» по электоральному портрету.

На 4-м месте Ляшко О.В. с рейтингом 5,5% от всех опрошенных (7,6% от определившихся) и на 5-м месте Гриценко А. С с рейтингом 4,9% (6,8%). Кандидаты довольно близки друг от друга, но их электоральные поля мало пересекаются. На данный момент они не являются претендентами на второй тур. Ляшко О.В. имеет гораздо больший антирейтинг (19,1%) по сравнению с Гриценко А.С. (5,0%). Но электоральное поле последнего, судя по всему, значительно уже электорального пеоля Ляшко О.В. Так что оба кандидата при правильно проводимой кампании имеют некоторый потенциал роста. Однако, представляется сомнительной их реальный проход во второй тур.

Далее, с постепенным уменьшением, идёт целая когорта кандидатов. Отдельно остановлюсь на кандидатах от условно бывшей Партии регионов – Бойко Ю. А., Вилкул А. Ю., Мураев Е. В. Фактически, они делят одно и то же, сильно сузившееся после оккупации Донбасса и Крыма, электоральное поле. И хотя в сумме их рейтинг от всех опрошенных составляет 9,2% от всех опрошенных (12,6% от определившихся) – рейтинг каждого по отдельности достаточно невысок.

Но есть ньюанс. Я не хочу комментировать «рейтинг» Бойко Ю.А., показываемых на отдельных ТВ-каналах (пусть это останется на совести владельцев ТВ-каналов и компаний, эти рейтинги им подающие). Но есть и объективные факторы существенного падения рейтинга Бойко Ю.А. по сравнению с декабрём. В некоторых исследованиях, проводившимися различными социологическими компаниями вообще не было в списке Вилкула А.Ю. Поэтому рейтинг представителя «Оппоблока» «доставался» Бойко Ю.А. Но, даже если Вилкул А.Ю. в списке опросного листа присутствовал, то надо учитывать, что информация по расколу «Оппоблока» и выдвижению Вилкула А.Ю. кандидатом в Президента Украины просто «не успела дойти» до широких масс избирателей до середины декабря к моменту проведения последних публичных исследований. Т.к. полевые фазы исследований происходили на неделю-две раньше или прямо во время событий.

В итоге, сейчас мы видим рост рейтинга Вилкула А.Ю. и падение рейтинга Бойко Ю.А. Т.е. электорат перетекает к представителю «Оппоблока». Однако, сам Бойко Ю.А. является достаточно харизматичным кандидатом. И теперь разворачивается электоральная борьба между представителем полит. бренда («Оппоблока») и харизмой кандидата (Бойко Ю.А.) за объединение электорального поля юго-востока. Несколько отдельно выпадает Мураев Е. В. Который является аналогом, но слабым, Зеленского («новое лицо + противвсех) в электоральном поле бывших Партии регионов и КПУ.

Ещё один кандидат Садовой А. И. Хоть и обозначил свои президентские намерения, но старт у него достаточно слабый, учитывая оставшееся время до первого тура выборов – 2,8% от всех опрошенных (3,8% от определившихся). При этом антирейтинг Садового А.И. – 7,8%. Вроде бы немного, но и электоральное поле кандидата — это преимущественно Львов, Львовская область и, частично, области Зап. Украины.

Остальных кандидатов в президенты можно смело внести в графу «другие». Кроме частичного размытия результатов голосования вышеперечисленных – эти кандидаты вряд ли будут иметь какие-либо результаты. Во всяком случае пока.

Моделирование Парламентских выборов 2019 г.

Сразу отмечу несколько важных факторов, которые влияют на результаты парламентских выборов. И влияние которых достаточно для того, чтобы результаты исследований по выборам В Верховну Раду Украины можно было считать достаточно условным.

— достаточно большой срок до самих выборов. Если не будет иных решений законодателей, то Парламентские выборы состоятся почти через год – в ноябре 2019 г.

— картина может очень сильно поменяться по результатам Президентских выборов. Например, при итоговой победе Тимошенко Ю.В. партия «БПП-Солидарность» может вообще исчезнуть с политического небосклона.

— Может поменяться Закон о выборах в Верховну Раду Украины. Например, может полностью исчезнуть мажоритарка и / или будут введены «открытые партийные списки» по примеру Местных выборов 2015 г. А это очень сильно пеняет политический предвыборный расклад.

— У нас голосование за партии является лидерским. В партиях могут поменяться лидеры. Соответственно, изменятся и электоральные предпочтения.

В целом, картина по партийным предпочтениям повторяет расклад по рейтингам кандидатов в Президенты. Есть и отличия. Обращает на себя внимание 4-е место «Оппоблока». Это отличие и приводит к мысли, что шансы Вилкула А.Ю. «побороть» Бойко Ю.А. не так уж и минимальны.

В остальном, хоть сами цифры несколько отличаются от рейтингов лидеров (кандидатов в Президенты) этих партий, кардинальных отличий от электорального расклада по кандидатам в Президенты нет.

На момент проведения нашего исследования в Верховну Раду Украины, по существующему закону с 5%-тным барьером, по партийным спискам проходят 6 партий (результаты по определившимся):

— ВО «Батьківщина» — 19,7% от определившихся

— «Слуга народу» — 19,0%

— БПП «Солідарність» — 14,7%

— «Оппозиційний блок» — 7,6%

— РП О. Ляшка – 7,0%

— «Громадянська позиція» — 6,2%

Ещё одна партия находится «на грани» прохода, учитывая погрешность – Об’єднання «Самопомічь» — 5,9%