Политика Сегодня Порошенко сам выдвинется на второй президентский срок и заявит о новых амбициях

2019-01-29 09:11 282

Сегодня, 29 января действующий президент Петр Порошенко намерен объявить о выдвижении кандидатом на второй президентский срок.

Предполагается, что глава государства на выборы пойдет не от "Блока Петра Порошенко", а в качестве самовыдвиженца. Официально информация о том, что сегодня действующий президент заявит о новых политических амбициях, не озвучивалась. Но, представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на днях говорила, что 29 января Порошенко "предложит украинцам программу и реформы, которые дадут возможность обществу отдать за него голос".

"Я думаю, что украинскому обществу после того, сколько президент Порошенко в своей первой каденции сделал для Украины, будет интересно, какая будет программа у Порошенко, как выдвиженца на президентские выборы, кто будет его доверенными лицами, какой курс предложит Порошенко 29 числа. Я думаю, что общество оценит ту программу, которую предложит кандидат в президенты Порошенко. Общество увидело, сколько было сделано. Это обновленная армия, получение Томоса, безвизовый режим, договор об ассоциации с ЕС. Президенту есть с чем отчитываться перед украинцами. Реальные результаты есть и последняя поездка в Давос показала, что есть не усталость от Украины, а интерес", - заявила она в эфире телеканала "Прямой".

Ранее пресс-служба президента накануне анонсировала участие Петра Порошенко в Форуме в столичном Международном выставочном центре. По информации ряда СМИ, там действующий президент объявит о своем намерении участвовать в мартовских президентских выборах.

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