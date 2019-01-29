Политика За что и кому украинцы за год дали взяток на сумму в 207 миллионов

2019-02-01 16:27 141

Как указано в ответе Генпрокуратуры на запрос УНН, за прошлый год в Украине зафиксировано взяток на 207 миллионов гривен. 

"В 2018 году Генеральная прокуратура Украины зафиксировала взяток за неправомерную выгоду на сумму 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взятки давали за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, злоупотребление влиянием, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, провокация подкупа.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом.

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